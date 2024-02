Bar Oltre, la scommessa è vinta. Rinnovato l’accordo con Archimede

Scommessa vinta per il bar “Oltre“ il progetto di inclusione sociale promosso dal Comune di Garbagnate Milanese e dalla biblioteca di corte Valenti per promuovere la cittadinanza attiva dei ragazzi del centro diurno disabili Archimede. Inaugurato lo scorso novembre, considerato il successo, il progetto continuerà fino al 25 giugno.

Dietro il bancone dello storico bar della biblioteca di via Monza 12 tutti i mercoledì dalle 10 alle 11.30 a preparare i caffè e a servire le brioche (offerti rispettivamente da Espresso Service e da bar Dante), ci sono i ragazzi del centro diurno disabili Archimede. "La proposta in questi mesi è stata apprezzata e quindi l’abbiamo rinnovata – commentano il sindaco Davide Barletta e la vice Simona Travagliati –. Abbiamo restituito alla cittadinanza uno spazio piacevole, utile e funzionale che era chiuso da mesi e diamo ai ragazzi disabili la possibilità di compiere un’altra tappa di un percorso di sviluppo personale e in team, grazie al quale sentirsi utili e gratificati". L’iniziativa è senza scopo di lucro, il ricavato andrà all’associazione garbagnatese “Un mondo d’inclusione Odv“, nata per volontà di un gruppo di genitori che si occupa di minori con disabilità. "Un grazie speciale va ai ragazzi del centro Archimede, ma anche agli sponsor, alle associazioni e a tutte le persone che sono coinvolte in questo lodevole progetto – conclude il sindaco – un progetto gustoso, che fa del bene, ed è una bella idea". Ro.Ramp.