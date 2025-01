Baby gang in viale Zara. Pugni e spray al peperoncino. Tra i violenti pure un 16enne

Pugni e spray al peperoncino per rapinare le vittime. La banda ha colpito venerdì poco dopo le 21.30 in viale Zara e poi tra viale Stelvio e via Farini ma è stata poi bloccata dalla polizia che l’ha individuata nella zona di piazza Prealpi. In manette per rapina aggravata è finito anche un sedicenne, italiano, con precedenti, accompagnato al carcere per minorenni Cesare Beccaria. Dietro le sbarre poi un tunisino di 19 anni, con precedenti e irregolare, un egiziano della stessa età, pure lui con precedenti ma regolare in Italia, e un algerino di 18 incensurato. Il gruppo ha rapinato tre persone nell’arco di una manciata di minuti: il primo a essere stato avvicinato, in viale Zara, è stato un ragazzo di 23 anni italiano, che con un pretesto è stato aggredito. Prima i pugni, poi lo spray urticante spruzzato nella sua direzione. E non ha potuto far altro che cedere il suo smartphone alla gang, che, non contenta, è subito passata alla seconda preda: un ventiduenne cinese. Stesso copione. Le due vittime si sono poi incrociate e, insieme, hanno chiesto aiuto alla polizia. Nel frattempo il gruppo stava commettendo la terza impresa criminale, rubando un cappellino a un altro ragazzo, italiano di 20 anni, all’angolo tra viale Stelvio e via Farini.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale, allertati dai rapinati, sono riusciti a bloccare la gang grazie ai gps dei telefoni rubati che hanno consentito di localizzarli, portando i poliziotti nella zona di piazza Prealpi. Per la precisione, in via Michelino da Besozzo, dove tutti e quattro i componenti della gang sono stati arrestati per rapina aggravata.

M.V.