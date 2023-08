Avvocato ed équipe di medici per Danylo

Una visita di solidarietà, con l’offerta di un aiuto pratico. Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è andato a casa di Danylo Shydlovskyi, il ragazzo ucraino circondatop da una quarantina di aggressori, sfregiato e massacrato di botte due domeniche fa alla Stazione Garibaldi.

"Ho messo a disposizione della madre e del ragazzo l’avvocato Renato Maturo che provvederà, una volta identificati i malviventi, a rendere giustizia dopo questa triste vicenda. Inoltre, attraverso l’avvocato Paparoni, ho messo loro a completa disposizione un’équipe di medici chirurghi, che provvederà a curare il ragazzo nel miglior modo possibile per far sparire completamente le cicatrici, in particolare quelle sul viso, senza che lascino alcun tipo di segno sulla pelle", si legge in una nota diffusa da De Corato.

"Visto il grave fatto accaduto - aggiunge - presenterò alla Camera un’interpellanza per chiedere al ministro Piantedosi di attuare le stesse operazioni straordinarie di controllo del territorio effettuate nei pressi di piazza Duca d’Aosta, che hanno portato a diversi arresti di malviventi". Presente anche Paolo Bocedi dell’associazione Sos Italia Libera.