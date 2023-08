Autobus elettrici a Milano: Atm ne acquista 260

Prosegue il piano di investimenti di Atm per la transizione ambientale e un sistema di trasporto pubblico sempre più sostenibile e tecnologico: sono, infatti, 260 i bus elettrici acquistati da Atm attraverso una nuova gara, per un investimento di 205 milioni di euro. Ieri sono state aperte le buste con le offerte economiche dei due lotti in gara per la fornitura di mezzi elettrici da 12 e da 18 metri. I primi classificati sono: Iveco Bus per 153 bus elettrici da 12 metri e Solaris per 105 bus elettrici da 18 metri. Per entrambi i lotti le prime consegne sono previste entro la fine del 2024. "L’investimento – fanno sapere dall’azienda – rientra nel perimetro dell’ampio progetto Full Electric, un piano da 1,5 miliardi di euro per nuovi veicoli e infrastrutture che mira ad una completa conversione all’elettrico dell’intero parco bus composto da 1.200 mezzi".

Ad oggi sono 170 i bus elettrici in circolazione su 11 linee, per l’esattezza: 42, 45, 50, 51, 54, 60, 81, 82, 84, 86 e 88. Entro la fine del 2023 ne entreranno in servizio altri 75 per raggiungere un totale di 250 mezzi elettrici. Saliranno così a 18 le linee bus completamente elettriche.

Procede di pari passo la riconversione dei depositi bus attraverso l’installazione di colonnine e di sistemi per la ricarica elettrica. Dopo la riconversione del primo deposito, quello di San Donato, e, subito dopo, quello di Sarca, Atm sta proseguendo con lo storico deposito bus di via Giambellino, dove si stanno ultimando i lavori per il completo passaggio all’elettrico. Nella sede saranno presenti 75 colonnine di ricarica e 2 charger veloci. Sempre in ottica green, a Giambellino inoltre, da un anno, è installata sulla facciata principale una parete vegetale di 350 metri quadrati composta da 10mila le piante. Il prossimo deposito sarà poi quello di Palmanova dove sono previste 50 colonnine entro la fine dell’anno. Inoltre saranno realizzati nei prossimi anni due nuovi depositi, il primo sarà quello di viale Toscana, il secondo in viale Triboniano: questa sede servirà ad alimentare la flotta a servizio della mobilità extraurbana.

