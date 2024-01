"Attenzione a quest’uomo". Il rapinatore di Baggio fermato dalla polizia

Il quartiere tappezzato con i volantini con l’immagine del suo volto, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La descrizione fisica: "È un uomo di 30 anni, altezza 1,90 metri e capelli scuri". E la scritta per mettere in guardia i residenti: "Attenzione! Questa persona è stata vista entrare in molte case del quartiere". Quella persona, secondo le indagini della polizia, è un ventiquattrenne di origine romena, che nei giorni scorsi è stato fermato per un furto e una rapina commessi nelle ultime settimane in zona Baggio. A seguito dell’attività investigativa, che si è basata soprattutto sull’analisi dei filmati registrati dagli occhi elettronici, gli agenti del commissariato Lorenteggio sono riusciti a individuarlo e bloccarlo giovedì sera in via Quarti.

Il ventiquattenne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip, è ritenuto responsabile di un furto aggravato consumato la notte del 3 gennaio in una pizzeria di via Chiostergi: dopo aver forzato la porta finestra posteriore, si sarebbe introdotto all’interno del locale rubando alcolici, vini e super alcolici per un valore di circa duemila euro. Sei giorni dopo, attorno alle 20 del 9 gennaio, avrebbe commesso anche una rapina in un appartamento di via Canevari ai danni di due coniugi, i quali lo hanno sorpreso nella propria camera da letto una volta rientrati in abitazione. Alla vista della coppia, il giovane aveva minacciato, munito di un cacciavite, il marito, riuscendo così a uscire dal portone d’ingresso e scappare portando con sé due pc, un orologio e un paio di occhiali, dopo aver colpito il volto l’uomo con un calcio, procurandogli alcune lesioni.