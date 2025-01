"Ascensori fuori uso da mesi". Inquilini esasperati in rivolta

Rivolta degli inquilini delle case pubbliche per il nodo annoso degli ascensori. Tra i casi critici c’è quello di via Magenta 88. "Gli impianti nuovi si bloccano spesso e serve l’intervento dei vigili del fuoco. Non hanno ancora consegnato le chiavi per ascensore da terra: fare 6 scalini con carrello spesa per me, invalida, è traumatico - denuncia una residente -. Nessuno interviene, nonostante abbia fatto presente tutto ciò al geometra dell’impresa".

Criticità anche nel caseggiato di via Sardegna 30. "Alla scala E, ormai da 4 mesi l’ascensore non funziona: sto chiamando tutti i giorni il numero dell’assistenza e non sono ancora usciti a sistemarlo. Ho chiamato anche in Comune ma la situazione è sempre la stessa - commenta una signora -. Ormai la situazione sta diventando ingestibile, anche perché si sta pagando per avere un servizio che non stiamo utilizzando".

L’Unione inquilini da parte sua torna a chiedere al Comune il piano di manutenzione straordinaria degli ascensori che era stato promesso mesi fa negli stabili comunali per porre fine a un problema, che si somma ad altri (infiltrazioni, cancelli rotti, valvole termostatiche mai installate).

La.La.