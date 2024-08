Arese, nuovo centro storico: "Una città a misura di tutti" con Zona 30 e più sicurezza

Il leitmotiv è "una città a misura di tutti". E così dopo la sistemazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ora il Comune di Arese ha avviato l’iter per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del centro storico, ovvero via Caduti. "Abbiamo trasformato la piazza davanti al municipio da un luogo degradato e poco frequentato a un posto di aggregazione, molto frequentato dai cittadini - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -; il nostro obiettivo è quello di rendere più attrattivo il centro storico, valorizzare il patrimonio storico-culturale, ridefinire gli spazi pubblici per un migliore utilizzo da parte di tutti, cittadini residenti, commercianti, pedoni, ciclisti, utenti delle varie attività presenti. E vogliamo che anche via Caduti diventi una strada sicura, con una nuova pavimentazione, aree verdi, spazi pedonali e per il ristoro".

In che modo? Prima di tutto con l’aumento della rotazione e dell’organizzazione dei parcheggi di via Degli Orti (quello interrato) e via Dei Giardini, per questo motivo il 17 giugno è scattata la nuova regolamentazione con l’introduzione della sosta a pagamento su base oraria. Poi con il restringimento della carreggiata in modo da recuperare sui lati lo spazio per marciapiedi a raso, dehor, arredi urbani che favoriscono la sosta dei pedoni e l’incontro delle persone. E infine con l’introduzione della Zona 30. "Le macchine potranno continuare a transitare in via caduti, ma i pedoni saranno i protagonisti di questa strada che potrà essere pedonalizzata in alcune occasioni e consentirà di organizzare qui degli eventi con il supporto dei commercianti in modo da favorire la frequentazione - continua il sindaco - è una strada storica che ha bisogno di cambiare volto". Un progetto da 1,6 milioni che nelle scorse settimane è stato illustrato ai cittadini con incontri pubblici e depliant informativi, "abbiamo incontrato commercianti, residenti e cittadini, capisco le preoccupazioni dei commercianti, abbiamo chiesto loro di farci sapere quali sono le loro esigenze e lo stesso faremo con i residenti in modo da ridurre il più possibile i disagi nella fase dei lavori. L’avvio del cantiere è previsto per marzo 2025, la durata dei lavori sarà di 9 mesi, ma la strada non sarà chiusa. Poi per i commercianti sono a disposizione 200mila euro per i danni economici che eventualmente subiranno".