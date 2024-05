Alla prima elementare maneggiando l’euro e i suoi decimali

Lotito

hanno affossata, ma la lira è dura a morire. Dal limbo delle monete perdute continua a procurare amarezza a schiere e schiere di consumatori che al momento di passare alla cassa, mentalmente traducono gli euro in lire, mai smettendo di rimpiangere il tempo nel quale la vita costava, più o meno, la metà di oggi. E non serve nemmeno arrivare alla cassa per rodersi il fegato: già adocchiando le vetrine, gli scaffali e ogni esposizione, nelle persone di una certa età quel conteggio scatta in automatico: "Avrebbero mai avuto il coraggio di chiedere 232mila lire per un paio di scarpe che oggi costa 120 euro…?". Così, di acquisto in acquisto, il fantasma delle vecchie lire accompagna una buona fetta di popolazione, diciamo over 50? Il paradosso è che a fare i conti con i… conti si trovino non soltanto gli anziani ma anche i bambini di sei anni, scolaretti di alcune prime elementari che in via sperimentale familiarizzano con l’euro e i suoi parenti decimali, ritrovandosi a raddoppiare i cinquanta centesimi per farne uno, a decuplicare i dieci, a centuplicare il centesimo. Sbalorditiva, d’altronde, è la constatazione di quanto in generale siano avanti i "primini" di oggi, che nel giro di un trimestre cominciano a leggere e a scrivere, rispetto agli scolari di qualche decennio fa, che per mesi e mesi, con le buone o le cattive, venivano sottoposti all’esercizio unico di disseminare i loro quaderni di quelle benedette (fate voi) aste, rimaste ancora oggi nella memoria di molti come fili d’erba di vastissimi campi. È certo il frutto di nuove didattiche e di una miriade di impulsi extra scolastici. Ma proprio non si poteva immaginare che la contabilità entrasse così presto nella vita di un bimbo, che oggi, desiderando un nuovo giocattolo, può rovistare da competente nelle tasche dei propri genitori.