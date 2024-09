Al via la Settimana della mobilità sostenibile

Da domani al 22 settembre Milano aderisce a una nuova edizione della Settimana Europea della Mobilità. "Iniziative ed eventi diffusi coinvolgeranno cittadine e cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università per promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile – si legge nella nota diramata dal Comune –. Il palinsesto di quest’anno avrà come tema “La condivisione degli spazi pubblici”".

In particolare, tutti gli eventi proposti nella Settimana Europea della Mobilità avranno come cardine le quattro linee guida proposte dalla Commissione Europea: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare lo spazio urbano, creare strade scolastiche per favorire una transizione verso forme di mobilità più attive e pianificare e progettare strade più sicure per tutti e tutte.

"Temi fondamentali – sottolineano di nuovo da Palazzo Marino – sui quali il Comune di Milano sta già lavorando, ad esempio investendo nel potenziamento del trasporto pubblico, realizzando nuovi itinerari ciclabili e zone pedonali, valorizzando gli spazi pubblici con le “Piazze Aperte”". Il programma prevede incontri nelle università, ma anche corsi di sicurezza stradale, webinar dedicati alla mappatura delle infrastrutture pedonali, senza dimenticare le competizioni tra vari mezzi di trasporto (biciclette, scooter, auto, mezzi pubblici) con l’obiettivo di confrontare le diverse modalità di spostamento. Ci saranno, inoltre, convegni sulla condivisione dello spazio pubblico e conferenze dedicate ai Mobility Manager.