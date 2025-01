Agguato ai vigili del fuoco a colpi di petardi

La notte di Capodanno, mentre stavano spegnendo un principio di incendio, i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono stati aggrediti da un gruppetto di vandali che hanno lanciato contro i volontari e i loro mezzi dei petardi, sparandoli ad altezza d’uomo. È accaduto poco prima di mezzanotte nel quartiere Folletta. I fatti sono testimoniati anche dai video postati sui social, che documentano la situazione di guerriglia urbana fomentata da una cinquantina di giovani e giovanissimi, aizzati contro i volontari. Contro uno dei mezzi è stata lanciata anche una batteria d’auto e i petardi entrati dai finestrini hanno danneggiato i sedili, bruciandoli in parte. "Quanto accaduto è di una gravità inaudita – commenta il primo cittadino Cesare Nai –. Confidiamo nelle forze dell’ordine perché, attraverso un accurato lavoro di indagine, possano individuare i responsabili dei disordini che solo per puro caso non hanno provocato feriti. Attaccare senza motivo dei volontari, intervenuti su richiesta di cittadini per domare un incendio potenzialmente pericoloso, è un atto vile e sconsiderato, al di là di quelle che saranno le imputazioni penali in capo a chi ha orchestrato l’agguato".R.Le.