Adolescenti alla prova. Dai viaggi alla musica: "Realizzeranno i sogni"

Riusciranno a realizzare i loro "sogni", dalla musica ai viaggi all’estero, con il sostegno e all’accompagnamento di particolari “tutor“ e grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune. Sono ragazzi che hanno tra i 14 e i 18 anni e il progetto “100idee“ è finanziato e sostenuto al 50 % dal Comune di Milano con fondi del Piano Infanzia e adolescenza e per il restante da Impresa sociale Con i Bambini per un totale di 840 mila euro. Fra i partner: cheFare, Comunità del Giambellino, Comunità Nuova, Fondazione Aquilone, Magma Impresa Sociale. Chiaramente lo scopo e di intercettare giovani con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da povertà educativa. Sono 47 le proposte presentate e circa due terzi provengono da gruppi afferenti ad uno spazio aggregativo della città come i Centri di Aggregazione Giovanile e i Centri Diurni. Le idee presentate spaziano tra ambiti molto vari. Il tema del viaggio è quello più ricorrente, sia come desiderio di svolgere volontariato all’estero, sia come opportunità per conoscere i luoghi della memoria o della storia. In questo caso interesserà i ragazzi di Bruzzano. Mentre i coetanei di Affori, Comasina e Gorla si focalizzeranno su progetti di riqualificazione dello spazio pubblico mentre studi di registrazione musicale proposti dagli under 15 saranno realizzati nei quartieri Bonola e Maciachini. Per le 38 idee considerate ammissibili è in partenza un percorso di accompagnamento e di supporto economico utile al fine di realizzare le idee progettuali. La call riaprirà poi in autunno e, grazie a un finanziamento PN Metro+, sarà estesa anche ai ragazzi e alle ragazze maggiorenni, dai 18 anni fino ai 35. "È un percorso particolarmente innovativo che non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione di Con i Bambini – Impresa sociale, Icei e di tanti partner che hanno deciso di costruire insieme a noi questa iniziativa di ascolto e progettazione - dichiara Martina Riva, assessora alle Politiche Giovanili -. La povertà educativa dei minori è un tema cruciale su cui siamo costantemente impegnati". aspirazioni e i loro sogni e collaborando insieme per trasformarli in realtà".

"Finora l’associazione ha sostenuto oltre 650 progetti in tutta Italia e dato una opportunità a oltre mezzo milione di bambini e rispettive famiglie", aggiunge Marco Rossi Doria, presidente di Con i bambini – Impresa Sociale. St.Con.