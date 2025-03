Adescamenti e truffe online. Giovani a rischio

Razzante

In alcune fasce d’età c’è una certa sottovalutazione dei pericoli che si corrono nello spazio virtuale se non si usano cautele e se non si proteggono sufficientemente i propri dati personali. In particolare sono numerosissimi gli appartenenti alla generazione Z al centro di episodi di adescamenti online, di cui una buona parte a causa dello shopping digitale. Non va meglio ai millennials, spesso vittime di truffe online sotto forma di prestiti o versamenti di denaro legati al pagamento di mutui o bollette. Lo documenta una ricerca di Trend Micro, società attiva nel settore della cybersecurity, che ha indagato a fondo il rapporto tra le varie generazioni e la sicurezza in Rete. Dall’indagine emergono conclusioni davvero allarmanti. Sono infatti proprio gli utenti più giovani a cadere vittima degli inganni online, orchestrati prevalentemente da piattaforme di shopping digitale. Lo studio evidenzia come anche i più adulti possano finire nel mirino dei truffatori. Gli inganni con cui vengono adescati i "boomers" riguardano vincite di premi o appuntamenti romantici, che i criminali della rete fingono di organizzare per estorcere denaro e informazioni personali alle proprie vittime. I giovani della generazione Z, cresciuti a pane e internet, sono quelli che tendono a fidarsi di più delle interazioni digitali e che rimangono più facilmente preda di siti web contraffatti e di inserzioni che propongono prodotti falsi. Truffe sugli investimenti o legate al mondo del lavoro rappresentano il 30% degli attacchi che colpiscono la generazione Z, ingannata dai cybercriminali con false proposte di nuova occupazione. Consapevolezza e vigilanza restano le armi migliori per difendersi da questi rischi. Occorre mantenere aggiornati i dispositivi, gestire con accuratezza le proprie informazioni personali e usare password imprevedibili.

Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano