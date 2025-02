Addio a Poli protagonista dell’economia

È morto a 86 anni Roberto Poli, ex presidente di Eni e Rizzoli. Poli è stato Cavaliere del Lavoro, accademico e manager con una lunga esperienza ai vertici di grandi aziende. Dal 1966 al 1998, ha insegnato prima economia aziendale e poi finanza aziendale all’Università Cattolica. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli manageriali di rilievo in Iri, Fondazione Cariplo, Eni, Mondadori e Rizzoli.

Poli è stato anche consulente societario, finanziario e fiscale. In questa veste ha contribuito a diverse operazioni finanziarie, tra cui l’acquisizione di Zanussi da parte di Electrolux, la fusione Binvest-Montedison, la ristrutturazione della siderurgia dell’Iri, la cessione di Alfa Romeo alla Fiat e la trasformazione di Cariplo in spa. Nel 2002, con il governo Berlusconi, è stato nominato presidente dell’Eni, dove è rimasto per nove anni, eguagliando la longevità in carica del fondatore Enrico Mattei. Nel 2008, l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli ha conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro.