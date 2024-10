Addio a Bianca Beccalli. La sociologa pioniera degli studi di genere

Addio a Bianca Beccalli, tra i protagonisti più significativi della tradizione della sociologia economica, del lavoro e dell’organizzazione italiana, che si è spenta all’età di 86 anni. Definita “sociologa delle pari opportunità“, è stata fondatrice del centro disciplinare Donne e differenze di genere della Statale di Milano dove ha a lungo insegnato. Nata a Pavia nel 1938, si era iscritta a Filosofia, aveva seguito i corsi di Alain Touraine a Parigi, dove andò negli anni Cinquanta con Marco Pannella, con cui ebbe una storia d’amore quasi sfociata nel matrimonio. Ha collaborato alla nascita dei Quaderni Piacentini e nel 1963 si è sposata con l’economista Michele Salvati. Il suo impegno come studiosa (e anche attivista) l’ha portata a una fama internazionale e a pubblicare testi per Feltrinelli e Il Mulino. Nel 2003 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro. Il funerale sarà lunedì alle 11 al tempio Valdese di via Francesco Sforza.