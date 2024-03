Accerchiato e rapinato del Rolex Gmt

In quattro contro uno per portargli via l’orologio dal polso. Due pugni in faccia e lo scippo del cronografo da 25mila euro. L’aggressione è andata in scena alle 4.50 della notte scorsa in via de Tocqueville, davanti ai locali della movida di corso Como. Stando a quanto riferito alla polizia, un quarantatreenne olandese, in città per trascorrere qualche giorno di vacanza, è stato accerchiato da quattro uomini, descritti come probabilmente di origine nordafricana, che l’hanno malmenato, spintonato e depredato di un Rolex modello Gmt. Il turista ha subito chiamato il 112 per denunciare l’accaduto: dopo aver rifiutato le cure mediche dei sanitari di Areu, ha messo a verbale la ricostruzione del violento raid con gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura.

Le indagini si concentreranno sull’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona: gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso la via di fuga del gruppo o qualche dettaglio decisivo per identificarne i componenti.

Le modalità fanno pensare a persone che frequentano abitualmente l’area delle discoteche e che attendono gli avventori all’orario di chiusura per derubarli. Nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2023, era toccato a un ventenne svizzero, calciatore della Serie B elvetica, circondato in corso Como da una decina di ragazzi e rapinato di cronografo Cartier, orecchini, collanina d’oro, cellulare e scarpe griffate.N.P.