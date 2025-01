A quale ex sindaco intitolare la scuola. È bagarre: "Presto una soluzione"

Il sindaco democristiano degli anni della Cassina industriale, del boom economico della grande crescita, e Giovanna Bertolotti Tonus, la prima sindaca donna della città, dirigente del Pci e sindacalista, da poco scomparsa: proposta per entrambi l’intitolazione di una scuola. Le istanze si incrociano, il dibattito tiene banco, e in qualche caso divide. È stata lanciata dalla civica Uniti per Cassina (oggi confluita ne La Svolta, che siede in minoranza in consiglio) di intitolare la scuola materna a Rebuzzini, che fu sindaco del paese (e leader di partito su scala sovracomunale) fra il 1964 e il 1975 e poi dal 1990 al 1991, anno della morte. In dicembre ecco un’analoga richiesta, ma per Giovanna Bertolotti Tonus, sindaco della città dal 1975 al 1980, impegnata e militante, deceduta nel periodo natalizio: l’istanza, avanzata dal gruppo di minoranza "Si può" aveva trovato consenso anche da parte di Eliana Capizzi, consigliera de La Svolta. A comporre il quadro una nota, l’altra mattina, del consigliere di maggioranza Flavio Mazzolatti, esponente di Fratelli d’Italia: pur nella debita distanza dalle posizioni politiche di Uniti per Cassina, adesione totale alla proposta di onorare la memoria di Rebuzzini. Su analoga onorificenza per Bertolotti porte aperte, ma in prospettiva: fra la scomparsa e un’intitolazione deve teoricamente intercorrere, da normativa, un periodo di 10 anni. "Apprezzo - così Mazzolatti - la proposta di valorizzare la memoria del nostro ex-sindaco Gabriele Rebuzzini fatta da Uniti per Cassina. Le nostre posizioni politiche restano distanti. Il consenso è esclusivamente legato all’idea di ricordare degnamente un sindaco che tanto ha fatto per Cassina, sia per motivi amministrativi, vista l’importanza del suo operato, sia per ragioni personali".

Nessuna decisione è ancora presa, "ma auspichiamo si proceda - così Andrea Maggio, esponente de La Svolta -: bisogna colmare un gap: Rebuzzini è un pezzo di storia della città". Entrambi furono omaggiati o ricordati nel 2020, quando, in occasione del 150 anni del Comune, l’attuale sindaca Elisa Balconi promosse un incontro fra tutti gli ex sindaci della città.