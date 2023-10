A MILANO: 2 chili di hashish presi sui Navigli, arrestati 2 spacciatori

Ha visto i carabinieri e ha provato a liberarsi di sei grammi di hashish. I militari, impegnati venerdì sera in un servizio di controllo nell’area compresa tra Darsena e Navigli, se ne sono accorti subito e lo hanno bloccato. Poi gli investigatori delle Compagnie Duomo e Magenta hanno perquisito l’abitazione del ventiquattrenne egiziano, trovandoci altri due chili di hashish, un bilancino di precisione e 900 euro. Nel corso della serata, è stato arrestato per spaccio anche un ventiduenne marocchino, intercettato mentre stava vendendo una dose da 1,3 grammi. I due sono finiti entrambi in camera di sicurezza, in attesa della direttissima.