"65mila euro per i giovani di Cesate: progetti vincenti"

Finanziati i progetti per i giovani. "Per il terzo anno il Comune ha vinto il bando "Restiamo Insieme" di Regione Lombardia, dedicato a giovani 0-17 anni ottenendo "la cifra massima di fondi disponibili", commenta la municipalità. Le risorse regionali (65mila euro) si aggiungeranno ai 16mila euro di fondi comunali messi a bilancio per avviare "iniziative a favore della socializzazione e del coinvolgimento dei nostri ragazzi". Nei progetti saranno coinvolti la Biblioteca comunale, ma anche scuole, oratori, società sportive e cooperative sociali. Con l’ultimo finanziamento regionale (130mila euro) l’amministrazione comunale aveva realizzato spettacoli teatrali per i più piccoli, incontri di conversazione in lingua inglese, corsi di scacchi (nella foto) e torneo, corsi di fumetto, laboratori di fotografia. In collaborazione con le scuole sono state realizzate per i ragazzi con disabilità giornate di equitazione e potenziamento del Centro Estivo Comunale.

Monica Guerci