650mila euro dal bilancio comunale per strade e nuovi parcheggi

Sono 650mila euro quelli messi a disposizione dal bilancio comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, arredo urbano e realizzazione dell’area service camper. Denari da utilizzare per lavori da fare e coprire i costi di quelli già effettuati.

Tra gli interventi già eseguiti, figurano anche quelli meno visibili, come la pulizia e sistemazione di rogge, incanalate sotto i percorsi stradali, per evitare inondazioni in caso di piogge abbondanti.

Tra le opere pubbliche già terminate spiccano poi quelle per dare risposte alla carenza dei parcheggi. Aumento dei posti auto in via Quintino Di Vona, corso Europa e via Riboldi. Nuovi parcheggi ai quali si aggiungeranno quelli in programma in via Pascoli e l’aumento degli stalli di sosta in via Mazzini.