Milano, 25 aprile 2020 - "Cosa significhi Libertà, cari amici miei, lo avete capito benissimo in questi lunghi giorni in cui siete e siamo obbligati a rinunciarci per combattere contro il virus, un nemico invisibile è sconosciuto che si aggira per le nostre vie e le nostre piazze. Stiamo sacrificando la nostra libertà per poter tornare tutti insieme a vivere una nuova normalità", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook dedicato al 25 aprile e rivolto ai bambini e ai ragazzi.

"Questa brutta avventura ci insegna quale meraviglioso frutto di vita sia la libertà. Ricordiamocelo sempre e difendiamolo come il bene più prezioso che abbiamo, magari cantando ogni tanto la dei partigiani 'Bella ciao'". Raccontando l'avvento del fascismo e la resistenza partigiana, il primo cittadino ha spiegato che "dobbiamo essere sempre grati per questo sacrificio dei nonni e dei bisnonni che si sono battuti perché tutti noi potessimo vivere in libertà, la possibilità di esprimere e seguire le nostre idee, vivere in pace e lavorare e convivere senza che nessuno possa imporsi con la violenza e la prepotenza".