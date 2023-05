Sato Code, l’escape room a cielo aperto arriva a Milano

Milano - Le strade di Milano si trasformano in un'arena di gioco con indizi e codici da decifrare: dal 5 maggio arriva in città Sato Code, l'escape room ‘tech’ a cielo aperto.

Dopo il successo a Lecco, Bergamo, Padova ora tocca al capoluogo lombardo. Ma come funziona? L'escape room a cielo aperto presenta sfide di diverso genere. I giocatori devono perlustrare vie più e meno conosciute del centro storico, tra piazze e palazzi, alla ricerca di indizi fisici nascosti, che contengono solo una parte delle informazioni in codice. L’altra parte di informazioni necessarie è invece fornita dalla applicazione Sato Code, in un mix di reale e virtuale. Trovando gli indizi e decifrando le informazioni in codice, si sbloccano le diverse tappe del percorso e si può così andare avanti nel gioco. Quali indizi si potranno trovare? Un codice morse, che emerge nei disegni di un murales solo ad uno sguardo attento. Un vinile in un negozio di dischi, con una cover che nasconde una figura da interpretare. Oppure una traccia su un profilo social che porta ad una password per accedere ad un sito web.

Le sfide diventano più complesse ad ogni passo: dovrete considerare ogni dimensione per decifrare le informazioni in codice. Ma non da soli: Sato Code è un gioco di squadra. Ogni giocatore riceve informazioni diverse e complementari sul proprio telefono, da mettere assieme per proseguire nell'avventura. Le squadre sono da 2 a 4 giocatori, un gruppo più numeroso creerà più squadre che si sfideranno nel percorso con scelte da compiere, che porteranno a risultati diversi. Sarete voi, quindi, a determinare il corso del gioco attraverso le scelte che il vostro team compirà. Quando si può giocare? A partire dal 5 maggio al prezzo lancio di 6 euro a persona. Il gioco sarà disponibile per un anno 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Le occasioni di giocare un Sato Code possono essere tante: una serata con gli amici, un pomeriggio in famiglia, un primo appuntamento romantico o un addio al nubilato o celibato. Ma non solo: il gioco è apprezzato anche come evento di team-building aziendale e anche da alcune scolaresche in gita si sono cimentate nell’impresa con successo, scegliendo percorsi di livello più facile come il Sato Code Game a Lecco.

"Il segreto è sorprendere sempre - racconta Francesca Aliotta, co-fondatrice di Sato Code - per questo sviluppiamo ogni volta un gioco unico, ispirato alla città e all’area dove avrà luogo l’avventura". A Bergamo, in Città Alta il gioco racconta dei particolari insoliti di un personaggio storico locale molto particolare, il Colleoni. A Padova si va sulle tracce della figura cardine delle opere del più famoso street artist locale, Kenny Random. A Milano invece la trama del gioco è più underground: il darkweb chiama i gamers in missione e dovrete fate le vostre scelte, se accetterete di prendere l’incarico da un hacker conosciuto con lo pseudonimo FR13ND. Un secondo Sato Code Game a Milano è già in preparazione a City Life. Per giocare non c’è bisogno di prenotazione, è possibile infatti iniziare in qualsiasi momento, semplicemente facendo i biglietti sul sito sato-code.com e scaricando l’app Sato Code sullo smartphone di ogni partecipante. Arrivati al punto di partenza indicato nell’app, si crea la squadra e inizia l'avventura!