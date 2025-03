Il chitarrista di Vasco Stef Burns al Rock’n’Roll di Rho

Milano, 11 marzo 2025 – Tappa milanese per il tour della Stef Burns League: giovedì 13 marzo, alle ore 21.30, il leggendario chitarrista statunitense si esibirà sul palco del Rock’n’Roll di Rho (via Magenta 77, Rho – Milano).

Stef Burns vanta una carriera straordinaria, con collaborazioni al fianco di artisti di fama internazionale come Michael Bolton, Alice Cooper e Huey Lewis and the News. Tuttavia, in Italia il suo nome è diventato celebre grazie al sodalizio con Vasco Rossi, iniziato nel 1995. Da allora, accompagna il Blasco in tutti i suoi tour e album.

Per celebrare il decimo anniversario dell’album Roots & Wings (Ultratempo), la sua band ha deciso di regalare ai fan un tour speciale lo scorso dicembre. Ora Stef Burns torna con il Little Big Tour 2025, affiancato dalla bassista Paola Zadra e dal batterista olandese Juan van Emmerloot, membri storici della League. Entrambi non solo hanno partecipato alla registrazione del disco, ma da anni condividono con Burns il palco nei suoi live.

“Mi piace l’idea di chiudere con un mio tour prima di iniziare a prepararmi per quello più grande e impegnativo che mi aspetta con Vasco. So che sono palchi diversi ed emozioni non paragonabili, ma sono davvero carico! – racconta Stef Burns – Dieci anni di un album sono una pietra miliare che merita di essere festeggiata anche due volte, insieme a chi ci ha sempre ascoltato e sostenuto. Sarà bello girare i club d’Italia e rievocare un po’ di ricordi: la musica, del resto, è magica, ha la straordinaria capacità di riportarci indietro nel tempo”.

Il tour proseguirà in altre città italiane, per gli aggiornamenti sulle prossime date seguite seguite Stef Burns sui suoi canali social: stefburnsofficial