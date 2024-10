Barabba’s Clowns: al via ad Arese la rassegna teatrale Poeti & Vagabondi

Arese (Milano), 25 ottobre 2024 – Debutta questa sera, venerdì 25 ottobre, alle ore 21, al Centro Civico Agorà di Arese, lo spettacolo Fuori campo, ultima produzione dei Barabba’s Clowns. Questa compagnia teatrale, nata anni fa al Centro Salesiano di Arese grazie all'intuizione di don Vittorio Chiari, porta nel nome il termine dialettale barabitt, che significa "ragazzi difficili".

Fuori campo, diretto da Ferruccio Cainero e interpretato da Giada Frandina e Francesco Giuggioli, apre la rassegna Poeti & Vagabondi. La storia vede protagonisti un ragazzo e una ragazza che si incontrano per caso in un’oscura cantina: lui è uno “scappato di casa”, lei è attratta dai luoghi bui e abbandonati. Per un equivoco divertente, la ragazza scambia il ragazzo per un vampiro, e lui decide di assecondarla per apparire più interessante. Ma in quella cantina manca il segnale per connettersi, e i due non possono rifugiarsi nel mondo virtuale. Scopriranno così che essere un "vampiro reale" non è affatto semplice, e che vivere nella realtà, seppur con le sue difficoltà, può essere molto affascinante. La cantina, inoltre, nasconde un misterioso tesoro. Quale? Scopritelo in sala.

Quest’anno è possibile acquistare un abbonamento per tutti gli otto spettacoli della rassegna al costo di 50 euro. È disponibile online fino al 25 ottobre attraverso il link "biglietti" di qualsiasi spettacolo in programma. Gli spettacoli si terranno nella Sala Polivalente del Centro Civico Agorà, in via Monviso 7, ad Arese. Il costo del biglietto è 13 euro, ridotto 7 euro per i minori di 14 anni. Per maggiori informazioni e il programma completo della rassegna: spettacoli.barabbas.it