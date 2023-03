Cliniche sotto casa, è boom: triplicate rispetto a 10 anni fa. Le attese spingono il privato

Sono sempre di più i centri sanitari privati che aprono in Lombardia

Giulia Bonezzi MILANO C’è il colpo d’occhio : l’ingresso lucido d’un centro diagnostico che ha sostituito il vecchio negozio di quartiere, le vetrine di un poliambulatorio privato al posto delle serrande rimaste abbassate dopo la pandemia. E ci sono i numeri del Registro imprese: dicono che al codice Ateco che identifica "altri studi medici specialistici e poliambulatori" (diverso dai codici degli studi di medici di base e pediatri, dentisti, chirurghi, medicina estetica e degli ambulatori del servizio sanitario nazionale), a fine 2022 corrispondevano 1.452 "localizzazioni" d’imprese attive in Lombardia. Non imprese, dato che più sedi possono far capo alla stessa, ma “punti vendita” della salute. Sono aumentati del 7,6% dal 2021, del 35,1% dal 2019, e negli ultimi dieci anni del 218,4%: nel 2013 erano 456. Adesso se ne contano 563 nella sola provincia di Milano: triplicati, rispetto ai 188 del 2013. Non c’è quasi provincia in Lombardia che non abbia avuto un incremento percentuale a tripla cifra in dieci anni (tranne Mantova, e ha fatto +88,9%), e che non li abbia visti crescere ancora dal 2019 pre-Covid (tranne Sondrio, dove comunque sono aumentati del 5,9% dal 2021). È la legge della domanda e dell’offerta, cartina al tornasole di...