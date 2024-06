Previsioni meteo, in Lombardia i temporali non sono finiti. Torna la pioggia, temperature in calo

Milano, 19 giugno 2024 – Ci siamo: domani inizia ufficialmente l’estate. E dopo mesi di maltempo, allerte meteo e acquazzoni, sembrava che anche il clima si fosse “allineato” alla stagione astronomica. Ma attenzione, perché il caldo e il sole che stanno caratterizzando le giornate lombarde e milanesi potrebbero essere solo una parentesi calma tra una perturbazione e l’altra.

Infatti, una perturbazione sta avanzando lentamente sulla Penisola Iberica ostacolata dal promontorio anticiclonico che si estende dal Nord Africa al Mediterraneo. Cosa significa, per noi? In Lombardia per ora insistono correnti sudoccidentali miti e prevalentemente stabili con qualche nube e possibili piovaschi sui rilievi. Le temperature in aumento ma da giovedì l'avanzamento della perturbazione porterà maggiore instabilità sui settori occidentali, e venerdì la struttura transiterà sulla Lombardia portando rovesci e temporali diffusi, per poi lasciare anche sabato e domenica condizioni molto variabili con rovesci sparsi e intermittenti e temperature in calo.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì 20 giugno

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota sui settori settentrionali e su quelli occidentali, parzialmente nuvoloso o velato altrove.

Precipitazioni: dal mattino deboli sui settori occidentali prealpini e alpini, non esclusa anche parte della pianura più occidentale; in estensione anche ai rilievi orientali nella giornata e anche a carattere temporalesco al pomeriggio. In attenuazione in serata.

Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 29°C.

Venerdì 21 giugno

Stato del cielo: nuvolosità irregolare diffusa dalla mattina, molto variabile nella giornata, con schiarite più ampie e persistenti dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: dalla prima mattina rovesci e temporali diffusi, possibili su tutta la regione e localmente forti, in esaurimento in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Venti: in pianura dai quadranti settentrionali o occidentali, fino a moderati o localmente forti e rapidamente variabili; in montagna da moderati a forti meridionali. In generale attenuazione in serata.

La tendenza

Sabato inizialmente sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni ma con rapido aumento dell'instabilità e della nuvolosità locale nella giornata: possibili rovesci localmente temporaleschi già dal pomeriggio. Temperature in calo, anche moderato nei valori minimi. Venti deboli o a tratti moderati dai quadranti occidentali in pianura, sui rilievi da deboli a moderati da nord in rotazione da sud e rinforzo nel pomeriggio. Domenica ancora debolmente perturbato con isolati rovesci e locali temporali e nuvolosità irregolare e variabile. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti deboli da ovest nord-ovest in pianura, da deboli a moderati settentrionali sui rilievi.