Meteo Lombardia, tregua dal maltempo nel weekend. Ma lunedì torna la pioggia

Una breve tregua domenica e poi da lunedì ancora perturbazioni sulla Lombardia.

Oggi, sabato, "il graduale allontanamento verso est di un'onda depressionaria in quota, determina ancora in parte instabilità, con precipitazioni sparse possibili fino a sera", fa sapere il bollettino meteorologico quotidiano di Arpa Lombardia. Domani, invece, è prevista la "temporanea rimonta della pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale, con aumento della temperature massime, che si riporteranno in media con il periodo", tra 23 e 26 gradi. Minime comprese tra 10 e 14.

Il cielo è previsto velato fino al primo mattino, poi sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni saranno deboli e occasionali a ridosso dei rilievi, altrove assenti. Tra lunedì e martedì, però, è attesa sulla regione una nuova fase perturbata, con alta probabilità di precipitazioni. Per mercoledì si attendono invece condizioni più stabili.