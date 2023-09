Miss Italia, selezioni regionali: in 4 da Suzzara alle finali

Suzzara, 3 giugno 2016 - Si allunga l’elenco delle bresciane ammesse alle finali regionali di Miss Italia 2016. Maddalena Capuzzi e Alessia Gozio, entrambe diciasettenni, hanno acquisito il pass per le regionali in virtù del risultato della selezione svoltasi al Teatro Politeama di Suzzara (Mantova). Ha vinto Maddalena Capuzzi, precedendo in classifica Martina Lampugnani, 23 anni, di Milano; terza si è classificata Alessia Gozio, quarta Giulia Piscina, 20 anni, di Pavia, quinta Beatrice Bertorelli, 18, di Izano (Crema), e sesta Ilenia Foresti, 21, di Urago d’Oglio.

Si è trattato di una selezione speciale con le prime 4 classificate ammesse alle finali regionali. A Miss Suzzara by Miss Italia hanno partecipato 16 ragazze. La vincitrice abita a Leno con mamma Alessandra, papà Luca e i fratelli Marco e Vittoria. “Sono felicissima – ha esclamato Maddalena, statura 1.72, capelli e occhi castani, dopo che i vip di Suzzara le hanno messo fascia e corona da vincitrice – anche perché vincere è stato difficilissimo: avevo avversarie bellissime”. La signorina Capuzzi lavora già come modella: “Sono stati i miei fotografi a spingermi a partecipare al concorso”. Per garantirsi il posto da finalista a Jesolo la fanciulla di Leno dovrà vincere un titolo regionale: “Mi piacerebbe andare in finale nazionale con la fascia Miss Cinema Lombardia”.

Al taglio finale della torta era entusiasta anche Alessia Gozio, statura 1.73, di Gussago, studentessa di ragioneria. In passato la bella mora ha praticato ciclismo vincendo tra l’altro un titolo provinciale bresciano su strada e un Campionato lombardo primi sprint tra i giovanissimi. Apparteneva alla società “Ronco Gussago”, quella in cui sono cresciuti tanti corridori approdati al professionismo, tra i quali “Guidone” Bontempi. “Voglio diventare avvocato”, ha detto Alessia, figlia di Tiziano, noto direttore sportivo della squadra ciclistica juniores Feralpi Monteclarense. Naturalmente al Politeama gli organizzatori di Suzzara hanno ricordato Dino Villani, colui che nel 1939 ideò il concorso di bellezza “5000 Lire per un sorriso”, divenuto dal 1946 “Miss Italia”.

Le ragazze che a Suzzara non si sono qualificate per le regionali avranno comunque svariate possibilità per rifarsi. Ad esempio in questo week-end sono in programma due selezioni di Miss Italia in provincia di Bergamo. Domani, sabato 4 giugno, verrà eletta Miss Treviglio by Miss Italia. Lo scenario sarà quello di piazza Garibaldi, nel cuore di Treviglio, con le concorrenti già presenti nel pomeriggio per le prove generali. Alle 19 per le concorrenti, gli sponsor della serata e le autorità ci sarà l’aperitivo al Matè; la gara inizierà alle 21 e le prime due classificate verranno ammesse alle finali regionali del concorso. Oltre alle concorrenti che daranno la caccia alla qualificazione sfileranno con capi di moda ragazze già ammesse alle finali regionali tra le quali Silvia Valtorta, che nel cuore di Bergamo è stata eletta Miss Club Amici dell’Atalanta, Linda Bellissimo, reduce dall’esibizione televisiva a “Ciao Darwin” su Canale 5, Giada Folcia, recentemente in passerella a “Detto fatto” su Rai 2, Veronica Manta, Irene Pucci, Miryea Stabile. Domenica 5 giugno la selezione si svolgerà allo Stone City di Bolgare e il programma stilato dall’organizzatrice Alessandra Riva prevede anche uno spettacolo per bambini a partire dalle ore 17 col mago Celestino in qualità di intrattenitore. La gara delle miss inizierà alle ore 18; le prime due verranno ammesse alle regionali. Anche allo Stone City è prevista la sfilata fuori gara di fanciulle già ammesse alle regionali: tra queste Martina Della Muzia, Miss Bergamo, e Martina Motta.