mantova, 5 maggio 2019 - Poesia d'autore e poesia segregata, poesia e prosa, poesia e teatro, poesia e immagine: la quinta edizione del Festival internazionale Virgilio Mantova Poesia, allarga gli orizzonti e moltiplica i partecipanti. La kermesse in programma da martedi 7 a domenica 12 maggio nelle terre del virgiliano 'Mantua me genuit', potrà contare su una sessantina di ospiti italiani e stranieri (da Argentina, Svizzera e Portogallo), su due mostre tematiche legate a dialogo tra immagine e poesia e su un tradizionale premio, assegnato però con criteri lontani da quelli dei più conosciuti premi letterari.

Iniziamo dai protagonisti di grido, che seguono nel tempo presenze importanti come quelle di Evtushenko (a Mantova nel 2017, prima della scomparsa) Valerio Magrelli o Franco Loi: quest'anno sono attesi il poeta argentino Esteban Charpentier, e le poetesse italiane Maria Pia Quintavalle e Zara Finzi. Passando al premio, la sua caratteristica originale è di essere aperto ai poeti affermarti o esordienti nella sezione ' Vita di scienza e d'arte' ma ma anche, nella sezione 'L'ozio degli attivi', ad appassionati cultori del verso che si potrebbe definire 'confinati': parliamo di ospiti delle carceri, delle case per anziani, di strutture protette per soggetti portatori di disabilità. Quegli ambiti costrittivi fanno però da tramite tra il poeta e la realtà di Mantova Poesia. Quest'anno, hanno spiegato il direttore artistico Stefano Iori, la presidente dell'associazione La corte dei poeti Lucia Papaleo e l'assessore comunale alla Cultura Giovanni Pasetti che hanno illustrato i contenuti del festival, le proposte arrivate per la seconda sezione sfiorano le 200, per il concorso ne sono state selezionate una trentina, tante per una nicchia come quella poetica.

Per allargare l'interesse alla poesia, la manifestazione mantovana si rivolge ai ragazzi con un invito alla partecipazione delle scuole superiori (quest'anno sono 6) e alla produzione finale di un'antologia ottenuta dai poeti teen-ager. La kermesse punta poi su due mostre, una dedicata al libro d'artista alla Biblioteca Teresiana e una seconda di 'Ritratti in carcere' della fotografa Margherita Lazzati, che ha scelto come modelli i detenuti del carcere di Opera. Fitto poi il programma di convegni e incontri con autori e critici (disponibile sul sito www.poesiaterradivirgilio.it), tutti gratuiti tranne lo spettacolo teatrale in programma sabato 11 alle 21 alla Loggia del Grano con Alessandra Gabriella Baldoni e Giancarlo Sissa (biglietti a 7 euro).