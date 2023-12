Viadana, arrivano tre nuovi carabinieri

Viadana, 19 dicembre 2023 - Si amplia in modo sensibile l’organico della Stazione Carabinieri di Viadana: questa mattina, nella sala consiliare del comune rivierasco, il Comandante della Compagnia di Viadana, tenente colonnello Giovanni Martufi, insieme al comandante della Stazione, il luogotenente Massimiliano Burroni, ha presentato al sindaco Nicola Cavatorta i tre carabinieri neo giunti al reparto.

I tre militari, due donne ed un uomo, che hanno frequentato il 141° ed il 142° Corso di Formazione per Allievi Carabinieri, affiancheranno i colleghi di ogni ordine e grado già in servizio alla Stazione di Viadana per l’espletamento delle attività preventive e repressive, oltre a proseguire le attività di polizia di prossimità per sostenere ed informare i cittadini.

È significativo l’aumento della presenza femminile sul territorio, portando da una a tre le giovani donne in servizio presso la Stazione di Viadana. La notizia del rafforzamento dei militari presenti sul territorio è stata accolta positivamente dell’amministrazione comunale.

Il sindaco ha formulato ai nuovi Carabinieri i migliori auguri, rinnovando l’auspicio di una sempre più stretta collaborazione tra arma, amministrazione comunale e polizia locale per quanto attiene la sicurezza ed il controllo del territorio. Nei prossimi giorni i carabinieri neo giunti incontreranno anche i sindaci di Dosolo e Pomponesco, comuni rientranti nella competenza della stazione di Viadana.