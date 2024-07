Tamponamento sulla A22, tra i coinvolti c’è anche il sindaco di Mantova che rassicura: “Tutti illesi”

Mantova, 26 luglio 2024 – Una brutta avventura per Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, forse frutto di qualche ‘benevola maledizione’, come ha ironicamente scherzato lui stesso. Il primo cittadino, classe 1978, ha postato sui social un selfie con tanto di collare lungo i corridoi del pronto soccorso di Mantova, aggiornando i cittadini di essere stato protagonista di un tamponamento lungo l’A22.

“Evidentemente qualche ‘benevola maledizione’ per i tanti cantieri è arrivata. Tamponato sulla A22 mentre andavo a una riunione di Autobrennero. Una gran botta, un bel colpo di frusta, ma per fortuna tutti illesi, anche il signore che ci ha tamponato. Dieci giorni di collarino, antidolorifici e via” ha scritto il sindaco, che proprio pochi giorni fa era salito alla ribalta grazie alla classifica del Sole 24Ore sull’indice di gradimento dei primi cittadini italiani. Palazzi, eletto nel 2020 per il centrosinistra, si trova infatti al quarto posto della classifica, grazie al 60% di cittadini che hanno risposto positivamente alla domanda se lo voterebbero in caso di elezioni oggi. Il suo gradimento in occasione della sua elezione era stato addirittura del 70,8 per cento. Palazzi, che si è congratulato con il personale del Pronto soccorso mantovano (‘Sono stati gentilissimi’), ha ricevuto messaggi di pronta guarigione da cittadini e mondo politico: ‘Forza sindaco!’ ha scritto l'ex presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, eletto europarlamentare alle ultime elezioni europee e ‘Un abbraccio’, scrive Brenda Barnini, sindaco di Empoli per un decennio. Poi si nota un curioso supporter tra chi incoraggia Palazzi: ‘Buona guarigione!’, ha digitato Vasco Brondi, uno dei cantautori indie-folk più apprezzati della scena musicale.