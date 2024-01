Mantova, la Guardia di Finanza sequestra ottomila camicie contraffatte. Erano finte Made in Italy

Mantova – Ottomila camicie contraffatte, vendute come Made in Italy, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Mantova. I capi finiti nei magazzini delle Fiamme gialle mostravano produzione, confezionamento e presentazione di ottima qualità, ma l’ipotesi è che la loro produzione violasse l’articolo 517 del codice penale e l’articolo 4 comma 49 della legge numero 350/2003, più in particolare, in ordine all'illecita commercializzazione.

I responsabili, soggetti italiani, sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria. Tale attività di servizio della Guardia di finanza rientra nel relativo piano di contrasto, quale costante azione del Corpo a contrasto della diffusione di prodotti contraffatti, non conformi in materia di tutela del Made in Italy ovvero rispetto agli standard di sicurezza nonché a tutela dell'economia legale e dell'osservanza della disciplina del commercio, al fine di garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.