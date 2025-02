Aprono i tombini e sfilano 300 metri di cavi di rame. Lampioni spenti a Marmirolo

Marmirolo (Mantova), 17 febbraio 2025 – Ladri di rame in azione, nella notte tra sabato e domenica scorsa, a Marmirolo, centro di 8mila abitanti a pochi chilometri da Mantova. I ladri hanno aperto alcuni tombini stradali, nella zona industriale del paese, e hanno sfilato i cavi elettrici in rame, circa 300 metri di fili utilizzati per collegare i lampioni dell'illuminazione pubblica.

La zona già ieri sera era piombata nel buio, ma l'allarme è scattato solo questa mattina quando alcuni imprenditori locali, recandosi al lavoro nei loro capannoni, hanno notato i tombini danneggiati.

I carabinieri intervenuti si sono resi conto che erano stati aperti per arrivare ai cavi da rivendere poi sul mercato illegale. Ad agire probabilmente una banda composta da più persone, che ha approfittato della giornata festiva, in una zona scarsamente frequentata nei giorni non lavorativi, per portare a termine, indisturbata, il furto.

"Ho saputo la notizia questa mattina dai carabinieri - ha detto il sindaco Elena Betteghella - Da quanto mi hanno riferito si tratta dell'ultimo tratto di via Di Vittorio, nella zona industriale, che finisce nei campi e, quindi, dove non ci sono abitazioni. Al più presto ripristineremo l'illuminazione".

I carabinieri hanno iniziato le indagini verificando le immagini delle telecamere della zona non collegata alla rete elettrica pubblica messa fuori uso dai ladri.