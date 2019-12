Mantova, 10 dicembre 2019 - La mantovana Rebecca Puci, 22 anni, può vincere Miss 365 – Prima Miss del 2020, titolo invernale del concorso Miss Italia. Oggi all’hotel Crowne Plaza di Roma la giuria tecnica della Miren ha visionato 166 ragazze provenienti da tutta Italia. Rebecca Puci è arrivata fra le prime tre e disputerà lo sprint finale: la nuova Miss 365 (titolo in passato denominato “La Prima Miss dell’Anno”) verrà proclamata il 31 dicembre. Se riuscirà a battere le altre due finaliste la ragazza di Mantova potrà partecipare direttamente alla fase finale di Miss Italia 2020 in settembre, probabilmente ancora a Jesolo, senza gareggiare ulteriormente in primavera ed estate. Rebecca, capelli e occhi marroni, statura 1, 70, vive a Mantova con mamma Barbara e papà Gianni. La miss mantovana frequenta la libera accademia di Belle Arti a Brescia. Se non riuscirà a vincere Miss 365-Prima Miss del 2020 la splendida virgiliana potrà cominciare il concorso edizione 2020 dalla fase regionale, senza competere in selezioni di base tra febbraio e la metà di giugno.

Anche Giulia Gatta, 20 anni, di Brescia, oggi ha sfiorato la qualificazione tra le prime 3. La Gatta è stata eliminata nell’ultima e decisiva scremata da 6 a 3 concorrenti. Giulia, 172 centimetri, capelli castani e magici occhi verdi, può consolarsi: nell’edizione 2020 di Miss Italia potrà iniziare dalla fase regionale, pure per lei nessuna selezione di base. Andrà alle regionali 2020 con fascia “Miss Casting 365”. L’esperienza giocherà a favore di Giulia: la miss di Brescia nel 2017 era arrivata fino alla prefinale nazionale di Jesolo.

L’agente della Lombardia per Miss Italia, Alessandra Riva, è molto soddisfatta per aver piazzato 2 ragazze nelle prime 6 in una gara nazionale.

La modella milanese Sofia Forlani, 19 anni, di Rho, è arrivata ventiquattresima, per cui il concorso lo inizierà dalle selezioni di base. E inizieranno dalle selezioni di base anche le altre 4 fanciulle che Alessandra Riva ha iscritto al casting di Roma: la bergamasca Giada Persico, 18, di Villa di Serio, e le milanesi DesiréeTramezzani, 23, e Carolina Dovera, 20, entrambe di Basiglio, e Giulia Ranzani, 22, di Bareggio. Al Crowne Plaza era presente in qualità di madrina e testimonial del concorso la pavese Carolina Stramare, 20 anni, di Vigevano, vincitrice di Miss Italia 2019.

Rebecca Puci ha debuttato a Miss Italia nell’edizione 2019 vincendo Miss Mantova e sfiorando la qualificazione alla fase finale. E’ infatti arrivata seconda nella regionale di Dongo (Como), preceduta dalla milanese Alessia Pasqualon. Nell’albo d’oro di Miss Italia c’è anche la mantovana Loren Cristina Mai che s’impose nell’edizione 1978.