Pomponesco: quattro operai cadono in una vasca per lo stoccaggio dei liquami

Pomponesco (Mantova) – Quattro operai sono rimasti feriti in un infortunio sul lavoro accaduto oggi in un allevamento suinicolo a Pomponesco, nel Mantovano. I quattro stavano costruendo una vasca per lo stoccaggio dei liquami quando sono precipitati all'interno da un'altezza di due metri a causa di un ponteggio sul quale stavano lavorando. Subito sono intervenuti i soccorsi.

Tre degli operai sono stati trasportati all'ospedale Poma di Mantova in condizioni non gravi mentre il quarto è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Parma in condizioni più gravi ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana per stabilire le cause dell'incidente e, soprattutto, per verificare che tutte le misure di sicurezza sul lavoro fossero state osservate.