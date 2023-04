Mantova, il mistero del teschio in riva al Po: trovato da una coppietta che passeggiava

Motteggiana (Mantova) – Passeggiata di Pasquetta macabra per una coppia che camminava lungo il Po, sulla spiaggia di Motteggiana, nella provincia di Mantova, a circa 15 chilometri dal capoluogo. Dalla sabbia, a un certo punto, è infatti spuntato un teschio.

La scoperta

Dopo l’iniziale sorpresa, la coppia ha subito allertato il 112. Dopo qualche minuto sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e un’automedica del 118. I carabinieri hanno delimitato l’area e proceduto al sequestro del reperto per poi affidarlo ai tecnici di medicina legale per gli accertamenti.

È di una donna

In base ai primi esami preliminari, si tratta del teschio di una donna. Le ossa del cranio sono particolarmente lisce: elemento che ha presumere che sia rimasto molto lungo in acqua e che quindi non riguardi casi recenti.