Viadana, 25enne torna dall’estero per salutare i familiari e viene arrestato per rapina aggravata

Viadana (Mantova) – A novembre aveva aggredito un uomo a Viadana per rubargli il portafogli. Poi il rapinatore, un 25enne del posto, aveva fatto perdere le proprie tracce, si era allontanato dal paese rifugiandosi probabilmente all’estero. Il rientro a Viadana, ieri, per visitare i propri parenti gli è costato caro: i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Il ragazzo è finito in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica di Mantova.

Come detto, la rapina risale a novembre: il 25enne aveva avvicinato e poi aggredito un uomo per portargli via il portafogli. Nonostante la fuga, le successive indagini, svolte dai militari della stazione Carabinieri di Viadana, avevano permesso di raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza a carico dell’indagato. E così ieri, al termine di una costante attività di ricerca, il giovane è stato rintracciato proprio a Viadana, dove era tornato da poche ore per incontrare i propri familiari. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica virgiliana, è stato condotto dai militari al carcere di via Poma.