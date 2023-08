Linea ferroviaria Mantova-Modena, sospensione dal 16 al 22 agosto

Mantova, 10 agosto 2023 – Per una settimana, dal 16 al 22 agosto, sarà sospesa la linea ferroviaria Mantova-Modena per lavori di manutenzione e potenziamento.

L'intervento interessa in particolare la stazione di Carpi e il tratto compreso fra Suzzara e Quattro Ville. Per consentire i lavori la circolazione ferroviaria sarà appunto sospesa e i treni regionali sostituiti con un servizio di bus fra le stazioni di Mantova e Modena. Fra gli interventi, spiega Rfi, è prevista in particolare l'impermeabilizzazione di due ponti, attività che renderà appunto necessaria la temporanea rimozione dei binari e del pietrisco della massicciata. In programma anche la manutenzione di un terzo ponte e la demolizione con successiva ricostruzione del ponte a travi in acciaio incorporate vicino alla stazione ferroviaria di Carpi, dove sarà effettuato il rinnovo del secondo binario per circa 900 metri. I lavori proseguiranno poi fino al 12 settembre con attività concentrate nelle ore notturne e ridotte ripercussioni sulla circolazione dei treni, assicura Rfi, che per l'intervento investe complessivamente due milioni di euro.