Gazzuolo, botte alla moglie: arrestato il 48enne compagno violento

Quando i Carabinieri hanno bussato alla porta, si sono trovati davanti una scena agghiacciante: la donna con il volto insanguinato e piena di lividi. Non era un travestimenti da carnevale, sono vere e proprie percosse e lesioni subite.

Sabato sera

Ore 22 di un tranquillo sabato sera. Nell’appartamento occupato dalla coppia a Gazzuolo, dopo aver cenato, scoppia una lite. L’ennesima lite. Per futili motivi. La donna, una 38nne, a fatica riesce a chiamare il 112. Chiede l’intervento dei Carabinieri perché ha paura che le succeda qualcosa di peggio.

L’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Viadana invia sul luogo della lite la pattuglia della stazione carabinieri di Bozzolo. L’operatore capisce la gravità dell’intervento, ed autorizza l’uso delle sirene. I carabinieri sfrecciano tra le auto, debbono arrivare al più presto. Ogni secondo è prezioso.

Fine dell’incubo

Quando suonano il campanello dell’abitazione della coppia, ai militari si gela il sangue: ad aprire la porta di casa è proprio lei, la vittima, che alla vista dei carabinieri scoppia a piangere.

Un pianto liberatorio dopo aver visto gli angeli in divisa, che la salveranno da un incubo che si protrae da anni. È tutta insanguinata, il volto tumefatto.

La ragazza abbraccia un carabiniere, che la stringe a sé per consolarla e tranquillizzarla e darle quella fiducia e sicurezza che, nel tempo, le sono mancate. Viene richiesta un’ambulanza per medicare e trasportare la vittima presso l’ospedale di Casalmaggiore, dove otterrà 15 giorni di prognosi.

L’arresto

L’attenzione dei Carabinieri si riversa sul compagno della donna: un 48nne del luogo, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi e perché ha in atto la misura di prevenzione dell’avviso orale. Viene ascoltata la vittima, che ricostruisce l’intera vicenda ormai chiara, tanto da far scattare le manette ai polsi del compagno violento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.