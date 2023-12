Furti in abitazione, vengono in Lombardia per rubare a Mantova e Cremona: arrestati sulla A21

Tre uomini di 31, 45 e 27 anni sono stati arrestati sull’autostrada A21 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai corpi di polizia e installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni. I tre, residenti tra Asti e Cuneo, in Piemonte, sono accusati di aver messo a segno diversi furti in abitazione nelle province di Mantova, Cremona e Parma.

I malviventi sono stati fermati lungo la A21 dai carabinieri di Asti a bordo di un'auto con targa contraffatta e nei pressi del casello Asti-Est, i tre hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Sul veicolo i militari hanno trovato gioielleria di valore, denaro, arnesi atti allo scasso, nonché falsi tesserini dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e di aziende operanti nel settore idrico. C’erano anche delle bombolette con spray urticante, delle ricetrasmittenti sintonizzate sui canali delle forze di polizia e altre targhe contraffatte.

Parte della refurtiva di valore trovata in possesso dei malviventi proviene da numerosi furti in abitazione commessi quella stessa mattina nelle province di Mantova, Cremona e Parma. I tre sono stati portati in carcere ad Asti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Asti ha convalidato l'arresto applicando la custodia cautelare in carcere.