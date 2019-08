Volta Mantovana (Mantova), 29 agosto 2019 - Esplosione in una casa a Volta Mantovana. A seguito dell'esplosione una donna di 67 anni - che vi abita - è rimasta ferita, mentre è illesa la madre 90enne. L'incidente sarebbe stato provocato da una perdita di gas. La donna ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento, dove eè ricoverata. I vigili del fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza lo stabile. Sul caso indagano i carabinieri.

