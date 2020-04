Mantova, 24 aprile 2020 - Dopo una giovane mamma guarita dal Covid-19 grazie al plasma iperimmune, all'ospedale di Mantova sono gia' 20 le persone che hanno avuto un beneficio dalla trasfusione di quella parte di sangue che contiene anticorpi gia' sviluppati. E hanno superato la malattia. A dirlo all'Agi è il dottor Massimo Franchini, ematologo e primario del centro trasfusioni dell'ospedale Poma. Venti giorni fa, all'inizio della sperimentazione, il dottore ci aveva parlato di 'speranza', invece oggi e' stato fatto "un passo in piu'".

E uno ulteriore potrebbe essere compiuto se tutte le altre strutture della Lombardia che ne hanno fatto richiesta potranno aderire al trial clinico: "Si potrebbe arrivare ad almeno 500 pazienti". Nei 20 giorni di sperimentazione "si sono potute osservare molte cose - spiega Franchini - Prima di tutto il tipo di paziente su cui l'immunoterapia passiva funziona, ovvero colui che ha gia' una sindrome da distress respiratorio di grado medio-severo e ha avuto l'insorgenza della malattia da meno di 10 giorni". In molti casi i soggetti sono gia' aiutati a respirare con il casco C-pap. "Da quello che abbiamo potuto osservare la precocita' dell'intervento sembra decisiva nella terapia col plasma". E il miglioramento avviene con una velocita' sorprendente: "Da poche ore a pochi giorni".





Grazie a due sacche di plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti, una donna incinta della seconda figlia ha sconfitto il coronavirus all'Ospedale di Mantova. E' stata curata così all'ospedale di Mantova Pamela Vincenzi, 28 anni, giovane mamma in attesa della sua seconda bimba. "Dopo la terapia con il plasma, il miglioramento è stato decisivo. I due tamponi che le abbiamo effettuato sono negativi", comunica Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia. La ragazza è tornata a stare bene, dopo un ricovero scattato lo scorso 9 aprile, seguendo il percorso Covid dedicato alla gravidanza. Il giorno successivo il peggioramento, poi il trasferimento in Pneumologia con monitoraggio continuo della piccola. Secondo una ricerca bibliografica, informa l'Asst, "non risultano al mondo altri casi di donne gravide colpite da Covid-19 trattate e guarite con l'infusione dell'emocomponente".

Pamela non trattiene le lacrime, mentre la figlia di quasi 2 anni la sta aspettando: "La cosa più importante - dice - è tornare a casa insieme da lei. La bimba che nascerà si chiamerà Beatrice Vittoria. Perché abbiamo vinto questa battaglia". Il plasma, racconta, "mi ha fatto rinascere. Ero molto abbattuta, ma ho trovato professionisti straordinari, sempre al mio fianco. Il dottor De Donno, in particolare, mi è stato vicino come un papà". Per proteggere il feto, precisa Gianpaolo Grisolia, responsabile dell'Attività di patologia prenatale e della gravidanza, "abbiamo evitato di ricorrere alla ventilazione assistita".