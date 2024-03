Mantova, controlli antidroga a scuola: hashish e marijuana nello zaino di uno studente

Mantova – Nello zaino di uno studente minorenne, nello spogliatoio maschile di un istituto scolastico, durante un controllo a Mantova e in provincia dei carabinieri, sono stati trovati alcuni grammi di hashish e di marijuana oltre a un bilancino di precisione, In casa del ragazzo sono stati rinvenuti altri 14 grammi di hashish.

Tutto è stato sequestrato e l'episodio è stato segnalato Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. L'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi dei militari mantovani per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e comunque nel quadro del progetto della Prefettura del capoluogo per limitare il disagio e le devianze giovanili, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova e con i dirigenti dei diversi istituti della provincia.

Sono stati predisposti alcuni servizi nelle scuole. In uno di questi, su indicazione del dirigente scolastico, il controllo, svolto unitamente al cane Grom del Nucleo Cinofili 'Orio al Serio’, ha permesso di scoprire la droga. L'attività dell'Arma dei Carabinieri continuerà a Mantova e provincia - è stato spiegato - da un lato per garantire sicurezza nei pressi degli istituti scolastici e dall'altro per arginare appunto i fenomeni di devianza giovanile