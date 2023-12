Mantova, per confezionare e imballare giocattoli di Natale sfruttava il lavoro di 11 operai: denunciato imprenditore

Viadana (Mantova) – Cosa c’è di peggio, sotto Natale, di sfruttare senza scrupoli il lavoro di operai per confezionare e imballare giocattoli destinati a far felici bambini ignari? Davvero poco. Fortunatamente l’intervento dei carabinieri ha fermato questa odiosa forma di caporalato. Accade nel Viadanese, in provincia di Mantova.

Qui nel corso dei numerosi controlli finalizzati al contrasto al lavoro nero e al relativo sfruttamento di manodopera avviati nel periodo natalizio dai carabinieri del Comando Provinciale di Mantova e dai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro coadiuvati dal locale Ispettorato Territoriale del Lavoro è stata individuata una ditta di confezionamento e imballaggio giocattoli che, in virtù dell’aumento della richiesta di manodopera nel periodo natalizio, impiegava in nero ben 11 lavoratori extracomunitari in un luogo di lavoro insalubre, privo di ogni forma di sicurezza, senza averli assunti e senza garanzia di contribuzione e premi assicurativi. Il titolare della ditta, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, è stato denunciato; l’attività della ditta sospesa ed è stata comminata una multa salata.