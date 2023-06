Mantova, baby gang circonda e rapina un ragazzo: “Ti ammazziamo”. Due 17enni in comunità

Due ragazzini di 17 anni, appartenenti a una baby gang di rapinatori, dovranno scontare un periodo in una comunità di minorenni su ordine del Tribunale dei minori di Brescia. Lo scorso marzo, i due giovani avevano assalito un ragazzo di 22 anni nei pressi di viale Risorgimento a Mantova, portandogli via il cappellino, le cuffie e un po’ di contanti.

Per farsi consegnare il bottino i due diciassettenni erano riusciti a farsi seguire dalla vittima (che stava aspettando l'autobus) in un luogo più appartato dove altri tre membri della gang stavano aspettando. Il 22enne è stato quindi circondato e minacciato: “Ti ammazziamo se non ci dai tutto”, gli avevano detto mostrando di avere in tasca un coltello. Lui terrorizzato, ha obbedito.

La baby gang è stata poi smascherata grazie alle indagini della Questura, che ha visionato le telecamere della zona e mandato alcuni agenti in borghese tra i ragazzini del Luna Park montato nella zona. I due 17enni sono stati traditi anche dal cappellino della vittima, che uno dei due ostentava. Uno dei due minorenni aveva in tasca una confezione da 5 grammi di hashish e un tirapugni. Così è stato denunciato anche per possesso di stupefacenti a fini di spaccio e porto abusivo d'arma.