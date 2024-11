Incidente ad Asola, travolta da auto mentre è in bici: morta donna di 62 anni

Asola (Mantova), 23 novembre 2024 – Tragico incidente stradale questa mattina, sabato 23 novembre, ad Asola, nel Mantovano. L’allarme è scattato poco prima delle 8 di oggi lungo la strada provinciale 68, in località Gazzuoli. Una donna di 62 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con un'ambulanza e una automedica. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. La 62enne, a seguito dell’impatto sarebbe finita in un fossato ai lati della strada. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia Locale.