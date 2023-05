‘Amore spezzato’. Una canzone ricorda Yana Malaiko, la 23enne uccisa dall’ex fidanzato

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Una canzone per Yana Malaiko. Continuano a fiorire iniziative e ricordi per la 23enne ucraina. Per la sua morte, la notte fra il 19 e il 20 gennaio, l'ex fidanzato Dumitru Straran, moldavo di 33 anni, è in carcere accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

La canzone si intitola ‘Amore spezzato’. E' stata composta da due ragazzi che si chiamano Stefano e da Cristian, tutti e tre di Castiglione delle Stiviere, la cittadina dove Yana ha trascorso i suoi ultimi anni di vita. I tre cantautori si sono incontrati con Francesco Porrello, presidente dell'associazione Y.A.N.A (acronimo di You Are Not Alone), una consigliera e due soci e il 3 giugno saranno presenti all'incontro organizzato a Castiglione alla pizzeria ‘il Capriccio’, a partire dalle 20.30, per ricordare Yana a quattro mesi dalla scomparsa e per consolidare quel gruppo di volontari che fin dall'inizio ha dedicato ogni sforzo per ricercare il corpo della giovane. Il trio sarà ospite anche all'evento di fine giugno che si terrà nella provincia di Bergamo (i nonni di Yana vivono a Romano di Lombardia), con la presenza di importanti protagonisti nella lotta contro la violenza di genere.

In questi giorni una donna vittima di violenza domestica si è rivolta all'associazione Y.A.N.A. per iniziare un percorso di distacco dal suo passato infelice. E' stata inserita in una struttura protetta che le consentirà di riprendere una vita serena.