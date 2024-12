Sophie Codegoni, festa di non compleanno a Milano: “Un periodo complicato, grazie a chi ha scelto di esserci”

Milano, 21 dicembre 2024 – Sophie Codegoni compirà 24 anni domani, 22 dicembre, ma quest’anno ha voluto anticipare i festeggiamenti con un “non compleanno” e unirli alle celebrazioni di Natale e Capodanno, così da trascorrere un momento in compagnia delle persone a lei più care prima della partenza per le vacanze: ieri sera è infatti andata in scena, a Milano, una serata molto speciale. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha condiviso con i suoi follower su Instagram i preparativi, mostrando la tavola, le decorazioni e il suo outfit. Ma sono anche state postate fotografie della serata, dove la modella appare sempre sorridente. Tuttavia, dietro la gioia apparente, si nasconde un periodo di grande difficoltà personale, che Sophie sta affrontando con grande coraggio.

Il post di Sophie Codegoni su Instagram il 21 dicembre 2024

Sophie ha pubblicato su Instagram alcune fotografie della serata. Nelle Storie si è prima mostrata con l’abito scelto per i festeggiamenti: un tubino lungo e nero con la spalla sinistra scoperta. L’ideale per mettere in risalto il suo fisico perfetto.

Sophie Codegoni mostra il look della serata (Foto Instagram)

Poi, ecco qualche scatto della tavolata al ‘Lucid Club Milano’, un locale in via Santo Spirito,in pieno Quadrilatero della Moda. Piatti e bicchieri molto raffinati, candele e fiori. Le immagini arrivano dai profilo social degli invitati e la modella ha scelto di ricondividerle.

La tavola per i festeggiamenti di Sophie Codegoni (foto Instagram)

Dopo la cena, Sophie e i suoi amici si sono divertiti dilettandosi al karaoke. Non solo, molti di loro sono stati immortalati in alcuni ritratti stilizzati realizzati al momento. Un ricordo che gli invitati hanno potuto portare a casa, al termine della festa.

Il karaoke alla festa di Sophie Codegoni (Foto Instagram)

Nelle fotografie Sophie si mostra quasi sempre in compagnia dei suoi amici e della sue amiche, tra baci e abbracci. Tra loro appare anche Mattia Ferrari, il giovane che sarebbe stato aggredito da Alessandro Basciano (l’ex compagno della modella, ndr), durante quella famosa serata che ha portato alla denuncia di Sophie e successivamente all’arresto dell’ex. Basciano ha però sempre negato questa versione, ammettendo i danni all’autovettura ma sostenendo di non aver mai toccato il ragazzo.

Sophie Codeogni e l'amico Mattia Ferrari (Foto Instagram)

Il giorno successivo alla festa, oltre alle Storie, Sophie ha pubblicato un post con alcune fotografie della serata, accompagnate da un messaggio toccante, nel quale ha espresso la sua gratitudine verso coloro che le sono stati accanto nei momenti più bui dell’ultimo anno.

Di recente, la vita di Sophie è stata segnata da eventi drammatici, tra cui l’arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano (i due si erano conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello, ndr), accusato di stalking e atti persecutori. Nonostante il rilascio di Basciano dopo 48 ore, le indagini continuano.

“Ci sono momenti nella vita in cui la presenza di chi ti sta accanto vale più di mille parole. Ieri ho non festeggiato il mio pre compleanno in un periodo delicato, e il vostro esserci, con un sorriso, una parola o anche solo con la vostra energia, ha significato tantissimo per me”, ha scritto la modella su Instagram. E ha aggiunto: “Non è stato solo un brindisi: è stato un abbraccio collettivo, un segnale che, nonostante tutto, ci sono legami che, anche se nuovi, possono essere solidi e autentici. Grazie a chi ha risposto presente, a chi ha scelto di esserci.

“Gattina”, ha commentato Matteo Ferrari con un cuoricino rosso. Ma in tanti hanno lasciato messaggi di auguri e incoraggiamento per la modella.