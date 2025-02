Federica Nargi compie 35 anni: il compleanno tra messaggi d'amore, fiori e tantissimi auguri

Federica Nargi è nata a Roma il 5 febbraio 1990, ma da anni vive a Milano insieme al compagno Alessandro Matri e alle loro figlie, Sofia e Beatrice. La showgirl, modella ed ex velina oggi compie 35 anni ed è stata sommersa di auguri. Il messaggio più romantico è arrivato dall'ex claciatore, con cui sta insieme dal 2009: "Ti ho incontrato a 18 anni e la mia vita è cambiata. Tornassi indietro rifarei tutto. Auguri amore mio​". Le loro bimbe le hanno invece regalato un enorme mazzo di fiori e la sorella Claudia ha postato sul suo profilo Instgram delle fotografie che le immortalano insieme: "Non ho molte persone su cui poter contare, ma ad oggi una delle poche certezze che ho è quella di avere l’amore incondizionato di una sorella e non potevo ricevere dono più grande dalla vita". Non è mancato il messaggio dell'ex velina e amica di una vita Costanza Caracciolo e quello del ballerino Luca Favilla, con cui Nargi ha conquistato il terzo posto nella trasmissione tv 'Ballando con le Stelle'.