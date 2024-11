Morta Antonia "Cassandra" Capasso, malata di cancro che sognava di partecipare ad ‘Amici’

È con grande tristezza che il mondo dei social e della musica, piange la morte di Antonia Capasso, conosciuta da tutti come Cassandra, avvenuta a soli 25 anni. La giovane, originaria di Frattamaggiore, ha lottato per anni contro un linfoma linfoblastico, una forma aggressiva di cancro, ma non ha mai abbandonato il suo sogno di diventare una cantante e partecipare al talent show "Amici" di Maria De Filippi.

Un talento incompreso

Antonia ha catturato l'attenzione del pubblico nel 2020, durante il periodo del lockdown, quando un video di lei che cantava mentre riceveva cure in ospedale ha commosso migliaia di persone. Nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, la giovane artista si era presentata a un provino per "Amici" tramite Skype, dimostrando una determinazione e una passione per la musica che l'hanno resa un simbolo di speranza. Nel suo provino, aveva interpretato brani di artisti come Mecna, Pino Daniele ed Elisa, mostrando una voce potente e una presenza scenica che lasciavano intravedere un futuro luminoso.

La lotta contro il cancro

Antonia ha affrontato numerosi cicli di chemioterapia e un trapianto nella sua battaglia contro il cancro. Nonostante le sue condizioni di salute fossero in continua evoluzione, ha continuato a condividere la sua vita quotidiana sui social media, dove esprimeva sia la gioia che le difficoltà legate alla malattia. In uno dei suoi post più toccanti, aveva scritto: “Chi di noi ha affrontato questo problema sa che anche se siamo grati ogni attimo di essere vivi, nulla è più come prima”.

La sua resilienza e il suo spirito combattivo hanno ispirato molti, trasformandola in una figura amata e rispettata non solo tra i suoi amici e familiari, ma anche tra i fan della musica.

Messaggi di cordoglio

Dopo la notizia della sua morte, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e sostenitori. Molti hanno ricordato Antonia come una "guerriera" che ha affrontato la vita con coraggio e determinazione. Un amico ha scritto: “Vola lontano, sei l'angelo più bello del Paradiso. Riposa in pace”. Altri hanno condiviso ricordi toccanti della loro interazione con lei durante le sue lotte in ospedale.

La scomparsa di Antonia "Cassandra" Capasso rappresenta una grande perdita non solo per la comunità musicale ma anche per tutti coloro che credono nella forza dei sogni e nella capacità umana di combattere contro le avversità. La sua voce continuerà a risuonare nei cuori di chi l'ha conosciuta e ammirata.