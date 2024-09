Fabrizio Corona, malore improvviso: “Ho spinto troppo, non ho più trent’anni”

Troppo stress per Fabrizio Corona che a cinquant’anni non può più lavorare come quando ne aveva trenta. A raccontarlo è lo stesso imprenditore multi-tasking in una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram. Un breve video con cui Corona spiega un’immagine pubblicata sempre sul suo profilo dove lo si vede sdraiato su una barella in un ambulatorio con un medico che gli misura la pressione. In calce la scritta “Cinquantuno e non posso farci niente”. A dire il vero Corona di anni ne ha ancora cinquanta, compiuti lo scorso 29 marzo e celebrati in grande stile. Ma la forma mostrata alla festa di compleanno sembra averlo abbandonato nelle ultime ore quando un improvviso malore, fortunatamente nulla di grave, lo ha colpito e messo ko la sera di mercoledì 18 settembre Il motivo? Il lavoro, il troppo lavoro. “Ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni, ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”, racconta su Instagram l’ex re dei Paparazzi, tranquillizzando i suoi follower.